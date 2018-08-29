Türk pilottan ilk F-35 uçuşu

TÜRK savaş pilotu, ABD'deki uçuş eğitimleri kapsamında, F-35 uçağı ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'de devam eden eğitimleri kapsamında pilotumuz tarafından ilk F-35 uçuşu, 28 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir" ifadesi yer aldı. Türkiye'nin program ortağı da olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağın teslimatı, Teksas-Fort Worth'te haziranda düzenlenen törenle gerçekleşmişti. Teslim alınan F-35'lerin Arizona'daki Luke Hava Üssü'nde görevlendirilmesinin ardından da savaş uçağı pilot eğitimlerinde kullanılması planlanmıştı. 3 ve 4'üncü uçakların Mart 2019'da teslim edilmesi öngörülürken, Türk pilotların eğitimi süresince bu uçaklar ABD'de kalacak. Teslim alınan F-35, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren ilk 5'inci nesil savaş uçağı olma özelliği taşıyor. İlk uçakların Kasım 2019'da Türkiye'ye gelişinin ardından 2020'de burada eğitim faaliyetlerine başlanması planlanıyor.

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