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Üçlü liderler zirvesinin yeri değişti

'ın 'nin merkezi Tebriz'de yapılması planlan -İran-Rusya üçlü liderler zirvesinin yeri değişti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 23:04 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 23:04
Üçlü liderler zirvesinin yeri değişti

'ın 'nin merkezi Tebriz'de yapılması planlan -İran-Rusya üçlü liderler zirvesinin yeri değişti.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, , İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında konulu üçlü liderler zirvesinin yapılacağı yerin Tebriz'den Tahran'a aktarıldığını ifade etti.

Daha önce üç liderin 7 Eylül'de İran'ın tarihi kenti Tebriz'de bir araya geleceği bildirilmişti.

Üç liderin Suriye konulu görüşmeleri, ilk önce Soçi ve ardından 'da yapılmıştı.

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Üçlü liderler zirvesinin yeri değişti
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