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Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer bayramıyla ilgili mesaj paylaştı.

Giriş Tarihi: 30.8.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 10:57

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "30 Ağustos bizlere şartlar ne kadar zor olursa olsun, başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı 'ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yad ediyor, şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın kendi imzasını taşıyan bir mesajın da yer aldığı paylaşımda şunlar kaydedildi:

"30 Ağustos bizlere şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

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Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
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