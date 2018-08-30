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Bu dalgayı da atlatacağız Başkan Erdoğan: Birileri ülkemizi ekonomi üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalıştıklarını açıkça da ifade etmekte çekinmiyorlar. İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız. Altyapımız bunu atlatmaya kabiliyetlidir, o gücü de vardır