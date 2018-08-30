Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, dün Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği
(RTGD) 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan, özetle şöyle dedi: "Türkiye'nin onurlu ve kapsamlı politikası birilerini rahatsız ediyor. Geçtiğimiz 5 yılda ülkemizin üzerine bu kadar çok gelinmesinin sebebi budur. Farklı toplum kesimlerini tahrik edip ülkemizi iç kargaşaya sürükleyemeyince bu defa terör örgütleri vasıtasıyla dışarıdan tazyike başladılar. Yaptığımız sınır ötesi operasyonlarımızla bu projeyi de akamete uğrattık. Şimdi ekonomi üzerinden bizi sıkıştırmaya çalıyorlar. YAPISAL SORUNLARI ÇÖZÜYORUZ
Türkiye'nin ekonomide çözmesi gereken yapısal sorunları elbette mevcuttur. Biz bunları zaten biliyor ve çözümü için çalışıyoruz. Ancak bunların hiçbiri son zamanlarda yaşadığımız hadiselere açıklamaya yeterli olamaz. Nitekim birileri ülkemizi ekonomi üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalıştıklarını açıkça da ifade etmekte çekinmiyorlar. İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız. Altyapımız bunu atlatmaya zaten inanıyorum ki kabiliyetlidir, o gücü de vardır. YENİ BİR SIÇRAMA DÖNEMİ
Gerek ekonomi yönetimimiz gerek devletimizin diğer kurumları ihtiyaç duyulan tedbirleri alıyorlar. Nitekim milletimizin elindeki kaynakları şu anda seferber edilmiştir. Yurtdışındaki dostlarımız da çok ciddi rakamlarla mücadelemize destek vermeye başladı. Bu sürecin hem ekonomi hem de siyasi bakımdan yeni bir sıçrama dönemine girişimizin vesilesi olacağına inanıyorum. ALTERNATİFSİZ DEĞİLİZ
Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını herkes görecek. Biz tüm ilişkilerimizi tek taraflı kazanma değil, birlikte kazanma üzerine kuran bir ülkeyiz. Türkiye ile birlikte hareket etmenin herkes için karlı bir tercih olduğunu bugüne kadar beraber çalıştığımız herkese gösterdik. BU MİLLETİ TANIYACAKLAR
Şunu çok açık, net söylüyorum. Bizi öyle tehditlerle, bize ileri geri ifadelerle geri adım attırmak mümkün değil. Biz öyle bir tarihin varisleriyiz ki bizi bu tehditlerle yıldırmak mümkün değildir. Demek ki onlar bu milleti tanımadılar ama tanıyacaklar. Biz bir ölürüz, bin diriliriz. Yapımız bu, karakterimiz bu" BİZE EN ÇOK MEDYA SALDIRDI
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğum dönemden beri bize en çok saldıranların, en çok linç edenlerin başında medya geldi. Ana akım medya ülkemizde eskiden beri vesayetçilerle, darbecilerle, mandacılarla hareket etmiştir. Biz her biri top güllesi niyeti ile atılan manşetlerle, köşelerini kurşun gibi kullanılan kalemşörlerle çarpışa çarpışa bugünlere geldik. Hukuka da vicdana da ahlaka da sığmayacak bir mahkeme kararı ile mahkum edildiğimizde bizim için atılan 'muhtar bile olamaz' manşetlerini unutmadık. Şahsımız, partimiz hakkında yazılan, çizilen yapılan iftiraların, çarpıtmaların haddi hesabı yoktur. Gezi ihanetini 'sosyal tepki', 17-25 darbe girişimini 'hukuka saygı', çukur eylemlerini 'sivil direniş', 15 Temmuz
'u 'tiyatro' olarak göstermeye çalışanlar operasyonlarını hep medya üzerinden yaptılar. Millete 'göbeğini kaşıyan adam', 'bidon kafalı', 'koyun' diyerek en ağır hakaretleri yapanlar medya mensupları değil miydi? Türkiye'nin geçirdiği büyük değişimden elbette medyamız da değişimden nasibini aldı. Bugün artık eskisine göre hakikatlere daha saygılı, haber ve yayınlarında daha dengeli bir medyamız olduğuna inanıyorum. MÜGE ANLI ÖDÜLÜNÜ ERDOĞAN'DAN ALDI
Yılın Reality Haber Programı Ödülü'ne layık görülen ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının ödülünü Müge Anlı, Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. RTGD'DEN TURKUVAZ MEDYA'YA 6 ÖDÜL BİRDEN
SHERATON Otel'de gerçekleştirilen törene Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile MHP milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. RTGD Başkanı Şebnem Bursalı törende yaptığı konuşmada, "RTGD olarak bütün üyelerimizle ülkemizin siyasi ve ekonomik operasyonlara maruz kaldığı süreçte tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi amasız, fakatsız, nedensiz, niçinsiz zat-ı devletlerinin ve devletimizin ve demokrasimizin yanında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi bir kez daha dile getirmek istiyorum" dedi. Ardından Başkan Erdoğan, ödülleri tek tek verdi. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, Turkuvaz Medya
Grubu'na şu ödülleri verdi:
Yılın Reality Haber Programı- Müge Anlı ile Tatlı Sert-ATV
Yılın Spor Programı- Bir Zamanlar Futbol- Ender Bilgin-Kemal Belgin- A Spor
Yılın Aktüel Haber Ödülü- Memleket Meselesi- Hikmet Öztürk- Duygu Leloğlu - AHaber
Yılın TV Dizisi- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- ATV
Yılın En İyi Kadın Oyuncusu- Burcu Kıratlı – Aşk ve Mavi- ATV
Mustafa Cambaz Özel Ödülü- Kerim Ulak-Ata Gündüz Kurşun- Banu El – Hilal Özdemir – AHaber