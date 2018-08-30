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’da 5 kişiyi rehin alan 6 terörist öldürüldü

Giriş Tarihi: 30.8.2018
Hatay’da 5 kişiyi rehin alan 6 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, önceki gün Payas'ta 5 kişiyi rehin alan ve dün serbest bırakan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "28 Ağustos 2018 tarihinde Hatay-Payas'ta 5 vatandaşımızı erzak temini maksadıyla rehin alan ve bugün serbest bırakan 6 terörist, Jandarma ve Jandarma Operasyon Birlikleri'nce yapılan takip sonucu Hatay Kıraç Tepe Bölgesi'ne yapılan yakın hava desteğiyle etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinden Türkiye'deki üs bölgeleri ve sınır karakollarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı en az 9 terörist etkisiz hale getirildi.
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Hatay’da 5 kişiyi rehin alan 6 terörist öldürüldü
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