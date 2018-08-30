Liseliler hayallerine uçuyor

İstanbul Yeni Havalimanı'nın (İYH) inşaatını ve 25 yıllık işletmesini üstlenen İGA'nın, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile beraber düzenlediği 'İGA Liselerarası Model Uçak Eğitimi ve Yarışması'nda finale kalan öğrenciler eğitimlere başladı. 'Hayallerine Uç' temasıyla bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek yarışmada finale kalan 9 gruptan oluşan 36 öğrenci, düzenlenen kahvaltıda İGA yetkilileri ve eğitmenleriyle bir araya geldi.

12 BİN LİRA ÖDÜL

Öğrenciler, İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerince 3 hafta sonu sürecek eğitimlerde, bir model uçağı adım adım nasıl tasarlayacaklarını öğrenecek. Yarışmanın birinci takımı 6 bin TL, ikinci takımı 4 bin TL, üçüncü takımı ise 2 bin TL'lik hediye çeki kazanacak. Yarışmanın finali, 20-23 Eylül arasında İYH'de düzenlenecek Teknofest İstanbul'da yapılacak.

GELECEĞE DOKUNACAK

Gençlere hitap eden İGA Havalimanı İşletmesi Çevre ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ülkü Özeren, İYH'nin pek çok gencin hayallerine, hayatlarına ve geleceklerine dokunacağını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük altyapı projesi konumundaki havalimanın yaratacağı katma değerle gençlerin önünde farklı fırsatlar açılacağının altını çizdi.

HAVACILIK ŞENLİĞİ

İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde yapılacak Teknofest İstanbul'da, yerli İHA gibi yerli teknolojilerin sergileneceğini ve Türk Yıldızları'nın da gösteri uçuşu yapacağını söyledi.