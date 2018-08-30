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Son dakika: 'da 2 köy, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Son dakika haberi! Valiliği'nce ilçesine bağlı Boylu ve Leylek köylerinin 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018 12:34
Son dakika: Varto'da 2 köy, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 'ya bağlı Boylu ve Leylek köylerinin, terör örgütü 'ya yönelik yürütülen operasyon nedeniyle 1 haftalık 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtilerek, şöyle denildi: "Varto'da bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine yönelik alınan duyumların artması nedeniyle, Boylu ve Leylek köyü bölgelerinde yaşayan halkın huzur ve güvenliği, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, söz konusu bölgelerde faaliyet yürüten teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve işbirlikçilerinin yakalanması, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların bulunarak tahrip edilmesi, şüpheli görülen şahısların ikametgâhlarında Cumhuriyet Savcılığıyla koordineli şekilde arama yapılması maksatlarıyla operasyon faaliyeti yapılacaktır. Valiliğimiz öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla emniyet ve asayiş temin etmek için her türlü tedbiri almaktadır."

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Son dakika: Varto'da 2 köy, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
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