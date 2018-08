34 yıllık tezgahı bozuyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen resepsiyonda önemli mesajlar verdi. Ağustosun zaferler ayı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu:Hiçbir zafer ter ve kan kokusu olmadan kazanılmaz. Biz zaferlerini masa başında değil, er meydanında kazanmakla maruf bir milletiz. Bunun için de bugün her fırsatta sahada var olmamız gerektiğini, güçlü olmamız gerektiğini, başarmamız gerektiğini söylüyoruz.Suriye sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu da işte bu şekilde yıktık. Cerablus-El Bab hattında DEAŞ'ın, Afrin'de PYD/YPG'nin başını ezerek bu oyunu bozduk. Aynı şekilde Irak'ta, 1984 yılından beri kesintisiz sorun kaynağı olan sınırımızın Kandil istikametini güvenli hale getirmeye başlayarak 34 yıllık bir başka tezgahı da bozma yolunda adımlar atıyoruz. Sincar'ın yeni bir Kandil haline dönüşmemesi konusundaki kararlılığımızı her fırsatta ifade ediyoruz.Suriye'de Menbiç'i Amerikalılarla görüşerek teröristlerden arındırmanın yollarını arıyoruz, İdlib'te yeni bir Halep faciası yaşanmaması için Ruslar ve İranlılarla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Fırat'ın doğusundaki terör bölgelerini ortadan kaldırmaya yönelik hazırlıklarımız sürüyor.Ülkemizin çıkarlarını ilgilendiren tüm sorun alanlarında aktif bir politika izliyor, sahadaki varlığımızı güçlendiriyoruz. Sahada yer almayı sadece askeri faaliyetlerle sınırlı görmüyoruz. Ülkemizi diğer alanlarda da en üst sıralara çıkartacak çalışmalar içindeyiz. Ezcümle, her alanda sahada olmaya devam edeceğiz.Bundan çeyrek asır önce Türkiye'yi 3-5 milyar dolarlık operasyonlarla ekonomik olarak çok derin krizlere sokabiliyorlardı. Bugün bu rakamın 10-20 katı büyüklüğünde operasyonlara maruz kalıyor, yine de beklendiği gibi ekonomik çöküş yaşamıyoruz ve yaşamayacağız.Ülke ve millet olarak gösterdiğimiz onurlu duruşun bedelini bize ödetmeye çalışanlar olduğunu biliyoruz. Türkiye'yi parmaklarının ucunda oynattıkları devletçiklerle karıştıranlara bu ülkenin binlerce yıllık tarihini hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Bundan 2 bin yıl önce bugün kibirlerinden yanlarına varılmayan toplumlardan hangisi nerede, ne yapıyordu, bilemiyoruz ama bizim ecdadımız kurdukları devletlerle cihanı yönetmeye talip oluyorlardı. Cumhurbaşkanlığı Forsumuzdaki 16 sembol oraya süs olsun diye konulmuş değildir, her birinin bir anlamı vardır.Siyasi hayatımız milletimize kibir ile parmak sallayanlarla mücadele etmekle geçti. Kendilerini milletin üzerinde sananlar tasfiye oldu gitti. Şimdi aynı mücadeleyi milletimizin bize tevdi ettiği sorumluluk gereği uluslararası alanda ülkemize kibirle yaklaşanlara karşı veriyoruz. Bunların da tasfiye olduğu günleri inşallah göreceğiz.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başkomutan" sıfatıyla Külliye'deki havuzlu bahçede verdiği resepsiyona yaklaşık 2 bin davetli katıldı.TBMM Başkanı Binali Yıldırım , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski başbakanlar Tansu Çiller ve Yıldırım Akbulut, şehit aileleri ve gaziler, polis, asker ve diğer meslek gruplarının temsilcileri katılımcılar arasında yer aldı.Davetlileri Külliye'ye gelişlerinde Mehteran Takımı karşıladı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından, şehitler için Kuran'ı Kerim okundu. Resepsiyonun sunuculuğunu "Diriliş Ertuğrul" dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan yaptı.Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldiği alanda davetlilere hitap etti. Ardından da davetlileri masalarında ziyaret ederek, sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdo��an, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gazileriyle de yakından ilgilendi.Erdoğan, resepsiyondan ayrılırken MHP lideri Bahçeli ve MHP milletvekilleriyle bir süre sohbet etti.