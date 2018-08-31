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6 terörist etkisiz hale getirildi

Giriş Tarihi: 31.8.2018
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine dün düzenlenen hava harekâtında 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi. Harekâtta bölücü örgütün sığınak/barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan bölgelerin imha edildiği kaydedildi. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi Dibecik bölgesinde de dün gece 'larca sızma girişiminde bulundukları belirlenen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Diğer taraftan Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen operasyon sonucunda 2 PKK'lı terörist sağ olarak yakalandı.
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6 terörist etkisiz hale getirildi
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