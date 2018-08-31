Erdem, MİT TIR’ları davasında tanık oldu

ESKİ CHP milletvekili Eren Erdem
, hakkında 'MİT
TIR'ları belgelerini Bülent Tezcan'dan aldım' sözüyle ilgili açılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadesi alındı. Karşı Gazetesi çalışan ve yöneticilerine yönelik açılan dava kapsamında hakkında 29 Haziran'da yakalama kararı çıkartılan ve tutuklanan Erdem İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilleri Murat Çağlak ve Fahri Tosun'a verdiği ifadesinde MİT TIR'ları belgelerini almak için CHP Genel Merkezi'nde Bülent Tezcan'la görüştüğünü belirterek, Tezcan'ın belgeleri kargo ile kendisine aktardığını ifade etti. Evrakların 'Gizli' ibareli belgeler olduğunu söyleyen Erdem, belgeleri hiç kimseye vermediğini ve paylaşmadığını aktararak imha ettiğini belirtti.