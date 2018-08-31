Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Erdem, MİT TIR’ları davasında tanık oldu

Erdem, TIR’ları davasında tanık oldu

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018
ESKİ CHP milletvekili , hakkında ' TIR'ları belgelerini Bülent Tezcan'dan aldım' sözüyle ilgili açılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadesi alındı. Karşı Gazetesi çalışan ve yöneticilerine yönelik açılan dava kapsamında hakkında 29 Haziran'da yakalama kararı çıkartılan ve tutuklanan Erdem İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilleri Murat Çağlak ve Fahri Tosun'a verdiği ifadesinde MİT TIR'ları belgelerini almak için CHP Genel Merkezi'nde Bülent Tezcan'la görüştüğünü belirterek, Tezcan'ın belgeleri kargo ile kendisine aktardığını ifade etti. Evrakların 'Gizli' ibareli belgeler olduğunu söyleyen Erdem, belgeleri hiç kimseye vermediğini ve paylaşmadığını aktararak imha ettiğini belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdem, MİT TIR’ları davasında tanık oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN