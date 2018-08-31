PKK’nın katlettiği Fırat’ın annesi hatıralarla yaşıyor

Diyarbakır Silvan Barajı
inşaatı yolu olarak da kullanılan Bağlar Mahallesi Büyük Çeşme Caddesi'nde sebze almak için evden çıktığı sırada teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu hayatını kaybeden küçük Fırat'ın annesinin oğluna duyduğu özlem aradan geçen 3 yıla rağmen azalmadı. Silvan ilçesinde, PKK
'lı teröristlerin 30 Ağustos 2015'te katlettiği 13 yaşındaki Fırat Sımpil'in annesi Kadriye Sımpil, oğlundan kalan birkaç eşya ile avunuyor. Oğlunun katledilmesinden sonra elbiselerini hayır için fakir ve yetim çocuklara dağıtan anne Sımpil, çantasında taşıdığı çorapları koklayarak, hasret gideriyor. Anne Kadriye Sımpil, oğlunun katledilmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Fırat'ın çok çalışkan bir çocuk olduğunu ifade eden Sımpil, "Hayalinde mühendis olmak vardı. Okumayı da çok seviyordu. Ondan geriye hatıra olarak birkaç tane fotoğrafı ve iki çorabı kaldı. Ben de onları her gün çantamda taşıyorum, hasret gideriyorum. Ne kadar çorabını koklasam da içimdeki acı aynı ama sadece biraz ferahlıyorum" dedi.