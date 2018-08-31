‘Saldırılar bizi hedeflerimizden alıkoyamaz’

30 Ağustos
Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında ilk tören dün Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında aralarında TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
, İyi Parti lideri Meral Akşener
, yüksek yargı organlarının başkanları, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanlarının bulunduğu heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan, mozoleye ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı
okundu. İstiklal Marşı, tören alanındaki Cumhurbaşkanlığı Bandosu tarafından çalındı. Anıtkabir'de devlet erkanının katıldığı töreni çok sayıda vatandaş da izledi. Törende, asker ve siviller yan yana yer aldı. Vatandaşlar, Erdoğan'a Anıtkabir'e gelişi ve ayrılışı sırasında sevgi gösterisinde bulundu. 96 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ
Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri
'ni imzaladı. Deftere yazdıklarını okuyan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Bugün millet olarak bağımsızlığımızın müjdesi olan Büyük Zafer'in 96'ncı yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı'nın liderliğinde sürdürülen, destansı bir mücadelenin meyvesi olan bu zafer, şanlı tarihimizin altın halkalarından biridir. Türk milleti, şehitlerimizin fedakarlıklarından, gazilerimizin cesaretinden, binlerce yıla sari kadim değerlerinden aldığı ilhamla 96 yıl önce olduğu gibi bugün de istiklaline canı pahasına sahip çıkmaktadır. Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimizden ve hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun." Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. Törene, devlet protokolünün yanı sıra Ankara'da görev yapan yabancı misyon şefleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, her rütbeden asker ve sivil personel katıldı.
'BU TOPRAKLARDA İŞGALE MÜSAADE ETMEDİK'
30 Ağustos nedeniyle devletin zirvesinden açıklamalar geldi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
Büyük Taarruz Zaferi'nin 96. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere tüm kahramanlarımızı şükranla anıyorum. Malazgirt'ten Dumlupınar'a bu topraklarda işgale müsaade etmedik. Atalarımızdan aldığımız emaneti layıkıyla bizden sonrasına taşımak için gece gündüz demeden çalışacağız. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
30 Ağustos'tan çıkaracağımız en büyük ders, devletimizin bekasına yönelik her türlü kalkışmayı aşabileceğimizdir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
15 Temmuz gecesi uğradığımız ihanet, Malazgirt ve 30 Ağustos ruhunu her zaman canlı tutmaya mecbur olduğumuzun açık göstergesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Milletimiz azim ve fedakarlıkla hiçbir işgale teslim olmadı, olmayacak.