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Son dakika: 'de askeri aracın geçişinin ardından patlama

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 12:05

'in ilçesinde, askeri zırhlı aracın geçişinin ardından patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle sadece yolda hasar oluşurken, bölgeye çok sayıda jandarma ve polis özel harekat timi sevk edildi.
Nusaybin Gırnavaz Mahallesi Baraj Yolu caddesi üzerinde, bugün sabah saatlerinde askeri zırhlı aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Araç geçtikten sonra meydana gelen patlamada ölen ya da yaralan olmadı, askeri araçta da hasar meydana gelmedi. Patlama nedeniyle yolda küçük çaplı hasar oluşurken, bölgeye çok sayıda jandarma ve polis özel harekat timi sevk edildi. Bölgede başlatılan operasyonlar sürüyor.

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Son dakika: Nusaybin'de askeri aracın geçişinin ardından patlama
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