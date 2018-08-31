Zafer ve gurur

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıldönümü İstanbul'da Vatan Caddesi ve Taksim'deki törenlerle kutlandı. Törenlere İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katıldı. Türk bayraklarıyla donatılan Vatan Caddesi'ndeki törende vatandaşlar, halk oyunlarını ve Mehter takımını coşkuyla alkışladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı araçlar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konvoy oluşturarak Vatan Caddesi'nden geçti. Ardından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenler kapsamında Taksim Meydanı'nda fotoğraf sergisi açıldı. Harbiye Askeri Müzesi'nin katkılarıyla düzenlenen 38 fotoğraflı serginin açılışında İstanbul Büyükşehir Belediye Bando Takımı konser verdi. Vali Şahin, "Kurtuluş Savaşı'nda başaramayanlar, darbeyle yapmaya çalıştılar şimdi de ekonomi ile saldırdılar ama halkın mayası sağlam" dedi. Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, oluşturdukları kortejle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş yaptı. Yurt genelindeki törenlerde Büyük Zafer'in gururu hakimdi. Kastamonu'daki törenlere İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandoların zeybek dansı damgasını vurdu. Erzurum'da engelli bir gencin sırtında Türk bayrağıyla resmi geçit yapan askerlerin ardından yürümesi görenleri duygulandırdı. Diyarbakır'daki geçit törenlerinde çocuklar Mehmetçiği asker selamıyla karşıladı. Sivas'ta askeri üniformayla simit satmaya çalışan Efe Karacan'ın simitlerini Vali Davut Gül satın alarak vatandaşlara dağıttı. Bilecik'te tören mangası saygı atışı yaptAntalyalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlerde bir vatandaşın cep telefonu kılıfındaki Türk bayrağını gururla göstermesi günün ruhunu en iyi anlatan karelerden biriydi.

Mustafa KAYA-Meliha BALAMAN- Ali ALTUNDAŞ -Ziya RAMOĞLU -Özgür ÖZDEMİR -İhsan TUNÇOĞLU -Kasım ŞAHİN -Rıdvan UYSAL -Mehmet YILDIRIM - SABAH