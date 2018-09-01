Balık av sezonunu açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Sarıyer Kireçburnu'ndaki balık av sezonu açılışında vatandaşlarla bir araya geldi. Sezonun bereketli geçmesini dileyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Arzumuz odur ki kişi başı balık artsın. Balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz. Yasak dönemde avcılık sadece balıkçılarımızın değil, topyekun milletin geleceğinin çalınması demektir. Temennimiz şudur, balıkçılığımızı ayağa kaldıralım, bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin." Ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın duasıyla balık av sezonu açıldı. Tarım
ve Orman Bakanlığı
'nca yetiştirilen balıkları denize bırakan Erdoğan, bir balıkçı teknesine bindi. Kaptan köşküne çıkan Erdoğan, sonrasında tekneden inerek vatandaşlara balık dağıttı. Açılışa katılan balıkçı gemileri Türk bayraklarıyla donatıldı. Bazı teknelere Erdoğan'ın dev posterleri asılırken, bazılarında ise "Reis hoşgeldin" yazılı pankartlar açıldı.