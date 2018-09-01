Batman ve Hakkâri’den acı haber

Batman
'ın
Kozluk ilçesine bağlı Kumlupınar köyü kırsalında operasyon yapan güvenlik güçleri ile tetöristler arasında, önceki gece saat 03.40'ta, Kocabey mezrası bölgesinde çatışma çıktı. Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, Uzman Onbaşılar Recep Turan
ve Adem Güven
yaralandı. Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
askerler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. SÜNNET DÜĞÜNÜ YAPACAKTI
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesinde de PKK
'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci şehit oldu. Şehidin acı haberi Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Araplan Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Hain saldırıda şehit olan Dökmeci'nin, 6 yaşındaki oğlu Aytuğ Dökmeci'ye 8 Eylül'de sünnet düğünü yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İZNE GELECEKTİ CENAZESİ GELDİ
Şehitlerden
Recep Turan'ın ağabeyi Berat Turan da Siirt
'te vatani görevini yapıyordu ve Zonguldak
'ın Alaplı ilçesine bağlı Musabeyli köyündeki ailesinin yanına izne gelmişti. Kardeşini görmek isteyen ağabey, iznini uzattı. Recep Turan da operasyondan sonra izne çıkacak ve bugün ailesinin yanında olacaktı. Acı haberi alan baba Ercan Turan (45), "En son 1.5 ay önce görüşmüştük. Yarın izne gelecekti ama acı haberi geldi. Şimdi de cenazesi geliyor. Oğlum askerliği çok seviyordu. Vatan sağ olsun, cümlemizin başı sağ olsun" dedi. Üç çocuğundan birini şehit veren anne Nuray Turan (43) ise gözyaşlarına boğuldu. HAİNLERE İNAT AĞLAMAYACAĞIM
Şehit
Adem Güven'in (25) cenazesi askeri uçakla memleketi Samsun
'a getirildi. Şehidin annesi Saime Güven ve babası Yusuf Güven, terör örgütüne beddualar ederken, kız kardeşleri sinir krizi geçirdi. Şehit Güven'in cenazesi havalimanında yapılan askeri karşılama töreninin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne Saime Güven, oğlunun cenazesi indirildiğinde, "Hainlere inat ağlamayacağım . Bir oğlum daha olsa yine gönderirim" diye feryat etti. Anne daha sonra cenaze aracına binerek oğlunun cenazesiyle birlikte hastaneye gitti. Şehit evinin önüne taziye çadırı kurulurken, sokağa da dev Türk bayrağı asıldı.
Necdet ÇAKIR- Şaban YILMAZ- Murat ALHAN- Ercan TOPAÇ?