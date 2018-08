Dolarla bu milleti asla çökertemezler

F-35'LERİ

CAMİSİ'NDE

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , dün Balıkesir 'de Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni'ndeki konuşması ve halka hitabında gündemle ilgili önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları; Türkiye kendi hedefi doğrultusunda bağımsız hareket etmesinin bedelini bugün döviz saldırısıyla ödüyor. Döviz kurunu böyle yükseklere çıkarmaya çalışanların gerisindekini görmek için allame olmaya gerek yok. Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur. Terör örgütleri, ihanet çeteleriyle yapamadıklarını döviz kurunu, döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar 2023 hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyecekler.Elini vicdanına koyan herkes şu gerçeği kabul edecektir. Türkiye'nin ne sınırları içinde ve dışında maruz kaldığı saldırıları ne de ekonomide kriz görüntüsünü hak edecek bir sorunu görünmüyor. Terör örgütleri, ihanet çeteleriyle yapamadıklarını döviz kurunu, döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Allah'ın izni ve milletimizin dirayetiyle, nice ihanetleri tefeleyen Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir. Milletlerin tarihlerinde dönüm noktaları vardır. Tarihimizde de kimini sevinçle yad ettiğimiz, kimini hüzünle hatırladığımız pek çok dönüm noktalarımız bulunuyor. Son dönemde yaşadığımız hadiseleri milletimiz bakımından dönüm noktası görüyorum. Bölgemizi ve ülkemizi kendi senaryolarına göre biçimlendirmeye çalışanlara kendi irademizle, hedeflerimizle karşı çıkma kararını verdiğimiz andan itibaren zorlu mücadelenin içine düştük. Ülke ve millet olarak tercihimizden asla pişman değiliz. Tersine bugün başı dik, alnı açık şekilde geleceğe umutla bakabiliyor olmamızı buna borçluyuz.Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar. Siz tehditlere sakın ha aldırmayın. Bu millet tehditlerle sindirilecek bir millet değildir. Bizi kimse sindiremez. Onların dolarları varsa bizim de Allahımız var. Dolarlarla molarla bu milleti asla çöktüremezler.Bırakın sahtekar kredi derecelendirme kuruluşlarını, bunlar teşkilat. 'Peki döviz kuru ne olacak' diyenler varsa onlara cevabımız "bu da geçer ya hu" olacaktır.Tüm terör örgütleri ülkemizi taciz etsin ama biz elimiz kolumuz bağlı oturalım öyle mi? Kaldı ki bunlarla stratejik ortaklığımız var. Terörle mücadele herkese hak konu Türkiye olunca birden işin rengi değişiyor. Halbuki biz uzun yıllardır Kuzey Irak 'tan, Suriye 'den ülkemize saldırılar karşısında yalnız bırakılmış bir ülkeyiz. Suriye'den 127 roket, top ve havan saldırısı yapılırken, 7 vatandaşımız hayatını kaybederken bunlar ülkemize daha önce konuşlandırılmış hava savunma sistemlerini geri çekiyorlardı.Kendimizikoruyabilmek için ihtiyacımız olan silahlar olmadık bahanelerle bize verilmedi. Parasıyla satmadıkları silahları götürüp terör örgütlerine bedava verdiler. Milletimiz can, mal güvenliğini sağlamak için alternatif arayışına girdiğinizde de hemen karşınıza dikilip "sakın ha" diyorlar. Bizim bu tür dayatmaları kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı var, bunun da anlaşması bitti, inşallah en kısa sürede alacağız.Güçlüsiyaset ancak güçlü ordu ve güçlü bir ekonomi ile hayata geçirilebilir. TSK, FETÖ başta olmak üzere ihanet çetelerinden, darbeci zihniyetten arındırdığımız sürece askeri gücümüzün arttığını görüyoruz. Özellikle 15 Temmuz sonrası attığımız her adımda bunun emarelerine şahit olduk. Biz bu orduyla değil terör örgütlerini tıpkı ecdadımız gibi 7 düveli önümüze katar cehenneme kadar kovalarız. Askerlerimizin eğitim, öğretimi ve morali her gün daha da yükseliyor. Savunma sanayiinde her gün daha da ileriye gidiyoruz. Milletimiz ordusuna canı pahasına sahip çıkıyor.Türkiye'ninzaten proje ortağı olduğu F-35'lere de, milli uçaklarına da ihtiyaçları bulunuyor. Verirler vermezler onu bilemem. Verdikleri takdirde anlaşmaya uyduklarının bir ispatıdır. Şu ana kadar biz ortaklığımızın gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık. Ve taksitler geldikçe ödüyoruz. 120 F-35 anlaşmamızda bize verilmesi gerekiyor. Verilir veya verilmez. Artık dünya tek ülkeden ibaret değil. Bunların çok alternatifleri var. Orası vermezse bir başka yerden biz bunları temin ederiz veya üretiriz. İHA'ları, SİHA'ları vermediler şimdi biz üretiyoruz. Teröristleri bunlarla vuruyoruz. Kötü komşu bizi de ev sahibi yaptı.BaşkanErdoğan, cuma namazını Balıkesir'deki Zağnos Paşa Camisi'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından cami bahçesinde bulunan Zağnos Paşa Türbesi'ni de ziyaret ederek dua etti. Erdoğan halka hitabında " Zağnos Mehmet Paşa Camisi 'ne değinerek "Cumayı asırlara sahip bir mazisi olan bu camide kıldık. Tabi Zağnos Mehmet Paşa Camisi'nin ayrı bir özelliği daha var. Buranın minberinde Gazi Mustafa Kemal hutbe irad etti. Burada İstiklal Şairi'miz Mehmet Akif Ersoy hutbe irad etti. Bu caminin böyle de bir anlamı var. Bu istiklal mücadelesinin anlamlı adımlarıydı" dedi.Erdoğan dün akşam eşi Emine Erdoğan'la birlikte AK Parti Milletvekili Ali İhsan Arslan ile Kübra Saruhan'ın Çırağan Sarayı'ndaki düğününe katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta, şahitlikleri Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım ile eski TBMM Başkanı Kahraman yaptı.