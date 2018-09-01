Kanlı Danıştay saldırısında karar çıktı: Arslan’a ağır müebbet

Ankara
'da 12 yıl
önce yaşanan Danıştay saldırısı davası dün karara bağlandı. Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin
'in ölümü, 4 üyenin de yaralanmasıyla sonuçlanan 17 Mayıs 2006'daki kanlı saldırıya ilişkin dava Yargıtay kararıyla Ergenekon'dan ayrılarak Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde görülüyordu. "Adam öldürmek", "adam öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah
bulundurmak" suçlarından yargılanan Alparslan Arslan
ve başka suçtan tutuklu bulunan Erhan Timuroğlu
dün telekonferans sistemiyle duruşmada savunma yaptı. Sanıkların savunmalarının ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal kararı açıkladı. Köksal, sanık Arslan'ın, Mustafa Yücel Özbilgin'i, "kamu görevlisini yerine getirdiği görev nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç ve Ayfer Özdemir ile tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu'nu yaralamaktan dolayı "kamu görevlisini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 72 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme heyeti, Ergenekon davasının gizli tanığı sanık Osman Yıldırım
ile Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır hakkında ise "kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 14 yıl 2'şer ay, 4 kişinin "öldürülmesine teşebbüse yardım" suçundan ise 25'şer yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2'şer ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Mahmut Güzel'e "silah ticareti yapmak" suçundan 5 yıl hapis cezası ile 375 lira adli para cezası verildi. Aynı suçtan yargılanan sanık Erkan Ayyıldız ise 4 yıl 7 ay hapis ile 375 lira adli para cezasına çarptırıldı."Kasten adam öldürmeye yardım" ve "kasten adam öldürmeye teşebbüse yardım" ile suçlanan Süleyman Esen, delil yetersizliğinden beraat etti. Sanıklar Aykut Metin Şükre, Kenan Özay ve Selçuk Özkan hakkındaki "ruhsatsız silah bulundurma" davası zaman aşımından düştü.