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Küskün seçmene kapıyı gösterdi

EVRİN GÜVENDİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018
Küskün seçmene kapıyı gösterdi
Seçim başarısızlıklarını görmezden gelen ve değişim taleplerine kulaklarını tıkayan Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi toplantısındaki 'küskün seçmen'e yönelik sözleri tartışmaya yol açtı. Kılıçdaroğlu, "Neymiş, küskünler seçimi boykot edecekmiş. Boykot etmek demek, 'ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler boykot edeceğine gitsin, doğrudan AK Parti'ye oy versin" ifadelerini kullandı. Bu sözler tepki çekti. PM üyesi "Partisini iktidar yapmak isteyen bir siyasetçi seçmenin duyarlılıklarını önemser, seçmenle inatlaşmaz, kavga etmez, tehdit etmez. Başka bir partiye oy ver, beğenmiyorsan ülkeyi terk et git demez. Şayet derse partisine bağlılığı tartışmalı hale gelir" dedi.
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Küskün seçmene kapıyı gösterdi
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