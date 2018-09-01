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’ta şarbon paniği

Giriş Tarihi: 1.9.2018

'ın Gürün ilçesine bağlı Karadoruk köyünde dün iki inek telef oldu. Hayvanların şarbon hastalığı nedeni ile telef olmaları ihtimali üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hayvanlardan alınan numuneler incelenmek üzere 'a gönderildi. Şarbon ihtimaline karşı ise köy karantinaya alındı. Telef olan hayvanların sahibi M.B. (45) ve çocukları İ.B. (20), İ.K. (8) rahatsızlık hissedince hastaneye kaldırıldı. M.B ve İ.B. taburcu edilirken, İ.K.'nin tetkikleri ise devam ediyor.

Yüksel Menekşe

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Sivas’ta şarbon paniği
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