13 yaşındaki Tarık Emre’nin kalbi üniversiteli Rükiye’de atacak

İstanbul'dan ailesiyle birlikte tatil içAntalyalya'ya gelen avukat Aydın Şükür'ün otomobiline, Kurban Bayramı'nın ikinci günü Düzlerçamı'nda başka bir araç çarptı. Kazanın ardından sürücü ve öğretmen eşi Suna Şükür çifti Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu daha ağır olan 13 yaşındaki oğulları Tarık Emre ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Tarık Emre'nin beyin ölümü gerçekleşti. Anne ve babası ise yaralı halde biricik oğullarının tüm organlarını bağışladı.

ZAMANLA YARIŞ

Tarık Emre'nin kalbi, Kırklareli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Rükiye Şahin'e uyumlu çıktı. Bunun üzerine Organ Nakli Koordinatörü Fatma Tem el, 30 Ağustos sabahı hemen Şahin ailesini aradı. Bayram tatilinde memleketi Konya'nın Bozkır ilçesine giden Rükiye Şahin, 21 yıldır beklediği haberi alınca havalara uçtu. Koordinatör Temel, "Ne kadar sürede gelebilirsiniz?" diye sorduğunda "3 saat içinde oradayız" cevabını aldı. Zamanla yarış başlarken, Rükiye, ailesi ve akrabaları 3 araçlık konvoyla yola çıktı. 3 saat içinde de Antalya'ya ulaştı. Prof. Dr. Ömer Beyazid tarafından hemen ameliyata alınan Rükiye, 3.5 saat süren operasyonun sonunda, yeni kalbine kavuştu. Prof. Dr. Beyazid nakilin başarılı geçtiğini hastanın çorba içmeye başladığını söyledi.

BİZE YAŞAM HEDİYESİ OLDU

Naklin ardından Rükiye'nin babası Abdurrahman, kardeşleri Bahar ve Ayşe, elleri ile kalp işareti yaparak mutluluklarını paylaştı. Çocukluğunda sürekli üşüyen ve kısa sürede yorulan kızını hastaneye götürdüğünde kansızlık teşhisi koyulduğunu anlatan baba Abdurrahman Şahin, "Biz hep kansız olduğunu düşündük. Ancak 1.5 yıl önce okulda fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmış. Doktor da kalp hastası olduğnuu tespit etmiş. Doktorlar 'nakil şart' deyince, 2 ay önce kalp bekleme sırasına yazıldık. Bayramın da en güzel hayat hediyesini aldık. Kızım çok başarılı bir öğrenci. Hastalığına rağmen sınıflarını derece ile geçti. Uluslararası projeleri ile ödül aldı. Yaşadığımız duyguyu kelimelerle izah etmek çok zor" dedi.

5 KİŞİYE CAN OLDU

Tarık Emre Şükür'ün karaciğerinin yarısı ve bir böbreği, Eskişehir'den gelen Ali Yaralı'ya kombine nakil yapıldı. Diğer böbreği Adana'dan gelen Rümeysa Sol'a (9), karaciğerinin diğer yarısı ise Kayseri'den gelen Şeyma Akkuş'a (11), korneaları da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ışık bekleyen 2 hastaya nakledildi.