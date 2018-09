Hedef yargılama sürecini kısaltmak

BUGÜN NELER OLDU

Yeni düzenlemeye ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı Bakan Gül 'ün imzasıyla iletilen yazı, cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelere gönderildi. Uygulama yarından itibaren başlayacak "Yargıda Hedef Süre" uygulamasıyla her bir davanın duruşma ortalama süresi ve sayısı, bir dosyanın tebligatta geçen ortalama süresi, bir dosyanın bilirkişi incelemesinde geçirdiği ortalama süre, talimat dosyalarının ortalama yerine getirilme süreleri gibi istatistiki veriler aşama aşama UYAP 'ta yer alacak. Bakan Gül'ün imzasıyla cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelere gönderilen yazıda yeni uygulamaya ilişkin bilgiler yer aldı. Hedef sürelerin, yargısal süreçlerin iyileştirilmesi için öngörülmüş idari bir düzenleme olduğu ifade edilen yazıda, Türkiye'de yargıya olan güveni güçlendirmek, mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılıklarının etkililiğini ve verimliliğini artırmak, soruşturmaya başlandığında veya dava açıldığında tarafların yargılamanın ne zaman tamamlanacağını bilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yapıldığı anımsatıldı. Yazıda, hedef sürelerle ilgili ilk derece mahkemelerinde görev yapan hakim ve savcıların, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinin, akademisyenler ve avukatların katıldığı, yaklaşık 80 kişiden oluşan bir çalışma komisyonu oluşturulduğu bildirildi. Komisyonun, hukuk yargılaması, ceza yargılaması ve idari yargı çalışma alt grupları halinde faaliyet gösterdiğinin anlatıldığı yazıda, adli istatistiklerde gösterilen ortalama soruşturma, kovuşturma veya yargılama sürelerinin, fiilen görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısının, mahkeme, hakim veya Cumhuriyet savcısına düşen derdest dosya sayısının veya puanının, soruşturma ve yargılama usul kurallarının dikkate alınarak hedef sürelerin belirlendiği vurgulandı.Hakim ve Cumhuriyet savcılarının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminden (UYAP) her bir dava ya da soruşturma için öngörülen hedef süreleri görebileceğinin anlatıldığı yazıda, hakim ve savcıların UYAP üzerinden hedef sürelere ilişkin aşamaları takip edebileceği ifade edildi. Yazıda, her bir davanın duruşma ortalama süresi ve sayısı, bir dosyanın tebligatta geçen ortalama süresi, bir dosyanın bilirkişi incelemesinde geçirdiği ortalama süre, talimat dosyalarının ortalama yerine getirilme süreleri gibi istatistiki verilerin de sistem üzerinden elde edilebileceği aktarıldı. Sistem üzerinden hedef süresi aşılan dosyalarla ilgili ise gecikme nedenlerinin girileceğinin ifade edildiği yazıda, böylece yargılamaları uzatan nedenlerin tespit edilebileceğine işaret edildi.Soruşturmanın ve davanın taraflarına hedef sürelerin 1 Ocak 2019'dan itibaren tebliğ edileceğinin kaydedildiği yazıda, bu sayede tarafların soruşturmanın, davanın ne kadar sürede tamamlanabileceğini öğreneceği belirtildi. Yazıda, 1 Ocak 2019'a kadar geçen süre içerisinde uygulamada tespit edilen eksikliklerin giderileceği vurgulandı. Uygulamanın, makul sürede yargılama ilkesinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacağına işaret edilen yazıda, uygulamayla öngörülebilir bir yargısal sürecin sunulacağı, şeffaflık ve kamuoyu denetiminin de sağlanacağı bildirildi.