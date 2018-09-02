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Komşu’ya kaçarken tekneleri batan ’cüler yakalandı

SUAT SALGIN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018

Meslekten ihraç edilen ve davalarında aranan 4 öğretmen ve 2 çocukları, Ayvalık'tan Yunan adalarına geçmeye çalışırken tekneleri battı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan FETÖ'cüler, polise teslim edildi. 'da görev yaparken meslekten ihraç edilen ve haklarındaki FETÖ soruşturması kapsamında aranan 2 öğretmen çift, çocuklarını da alarak, 'a kaçmak için 'in Ayvalık ilçesine geldi. Buradan bir fiber tekne satın alan öğretmenler, önceki gece Midilli Adasına geçmek için denize açıldı. Ancak tekne, Sarımsaklı açıklarındaki Çıplak Ada mevkiinde battı. Bu sırada bölgede devriye gezen Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG 8 Ekibi, suyun üstünde çırpınan kaçakları fark etti. Boğulmak üzereyken kurtarılan E.K., G.K., E.K., A.D., Ş.D. ve E.N.D. insani yardımları yapıldıktan sonra polis ekiplerine teslim edildi.

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Komşu’ya kaçarken tekneleri batan FETÖ’cüler yakalandı
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