Sel suları çekildi geriye balçık kaldı

Trabzon'un Of ilçesinde önceki akşam etkili olan ve 4 saat aralıksız süren şiddetli yağışın yol açtığı tablo sabah saatlerinde ortaya çıktı. Yolların kapandığı ilçede sel suları yerini balçığa bıraktı

AİLE KURTARILDI

Roşi Deresi'nin debisinin yükselmesiyle dere yatağında bulunan bir evde mahsur kalan 5 kişi yetkilileri arayarak yardım istedi. Olay yerine gönderilen AFAD ekipleri kapanan yol nedeniyle evde mahsur kalan Rıfat İhtiyar, Saadet İhtiyar, Tuba İhtiyar, Berat İhtiyar ve Hatice Tokyay'a yaya olarak ulaşmaya çalıştı. Heyelan nedeniyle mahsur kalanlara ulaşmakta zorluk çeken ekipler bir süre sonra iş makinelerinin yardımıyla aileye ulaştı. Kepçe yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtularak 112 ekiplerinin bulunduğu bölgeye getirilen aile tedbir amaçlı hastaneye getirildi.

SU BASTI YOLLAR KAPANDI

Sürmene ilçesinin Çamburnu Mahallesinde de dere taşarken heyelan da yaşandı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken birkaç yol da ulaşıma kapandı. Bazı binalar tedbir amaçlı boşaltılırken, vatandaşlar kendi çabalarıyla suları boşaltmaya çalıştı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi saat 22.00 itibariyle 20 iş makinesi ve 20 su motoru ile tüm bölgelere müdahale etti.

CAN KAYBIMIZ YOK

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "Endişe edilecek bir durum yok. 2-3 mahallemizde heyelanlar meydana geldi. Yolda göçmeler oldu. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok. Ufak tefek hasarlar var inşallah hepsi kısa sürede çözülecek" ifadelerini kullandı. Of Belediyesi ekiplerince caddelerde temizlik çalışması başlatıldı. Yazlık, Çamlıtepe, Ağaçbaşı ve Yemişalan mahallelerindeki bazı yollarda da heyelan meydana geldi. Bölgede çalışmalar sürüyor.