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'den 'daki ya kınama

, 'nin başkenti 'da bu sabah gerçekleştirilen yı sert şekilde kınadı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018 19:28 Güncelleme Tarihi: 2.9.2018 19:29
Türkiye'den Mogadişu'daki bombalı saldırıya kınama

yapılan açıklamada, "Bu sabah 'da bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemi büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. 'nin istikrarını hedef alan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda yaralananlara acil şifa dilekleri iletilen bakanlık açıklamasında, Somali hükümeti ve halkına başsağlığı mesajı da dile getirildi.

Mogadişu'da bu sabah bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi ölmüştü. Başkentin merkezindeki Holodağ bölgesinde park halindeki bomba yüklü aracın infilak ettiği saldırıda yaralıların da olduğu kaydedilmişti.

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Türkiye'den Mogadişu'daki bombalı saldırıya kınama
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