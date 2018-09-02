Yunanistan teröristlere sığınak olmamalı

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Yunanistan
'ın saygın gazetelerinden TA NEA'ya röportaj verdi. Son dönemde İki ülke arasında zaten var olan anlaşmazlıklara yenilerinin de eklendiğinden söz eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz
'deki kıtasahanlığı üzerinde sondaj araştırmalarına başlayacağını açıkladı. Çavuşoğlu 8 firari FETÖ
'cü ile ilgili şunları söyledi: "Yunan adaletinin 8 firariye siyasi sığınma hakkı tanıyarak serbest bırakması karşısında büyük hayal kırıklığına uğradık. Yunan yetkililerin darbeci askerlerin iadesine söz verdikleri halde serbest bırakılmaları, insan hakları ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğu gibi, darbe kurbanlarınlarına da saygısızlık olmuştur." Çavuşoğlu 15 Temmuz sonrası Yunanistan'a firar Türk vatandaşlarının sayısının 2 bin 500'e ulaştığını belirterek "Yunanistan, Türkiye'de suç işleyenlerin güvenilir sığınağı olmaktan çıkmalıdır" dedi.