Başsavcı İrfan Fidan'dan son dakika açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2018-2019 Adli Yılın başlaması münasebetiyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın ev sahipliği yaptığı törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, İstanbul Barosu temsilcilerinin yanı sıra Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve çok sayıda adliye çalışanı katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan adli yıl açılış töreninde kısa bir konuşma yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, 2018- 2019 yılı adli yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Adaletin klasik tanımıyla herşeyi yerli yerine koymak olduğunu aktaran Vali Vasip Şahin, "Adaletin tahakkuku olarak idarenin üzerine düşeni hangi noktada olursa olsun elimizden gelen en iyi şeyi yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar hak ettiği muameleyi göremediğinden şikayet etmeye başladıysa sıkıntı, çözülme ve bozulma başlamıştır. Dolayısıyla gözümüz gibi bakmamız gerek kurumların başında adalet mekanizması ve müessesi geliyor" dedi.

Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan adli yılın açılışı vesilesiyle bir konuşma yaptı.

"15 TEMMUZ DAVALARINDA 789 SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI"

Menfur bir terör saldırısı sonucu yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ve 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitleri saygıyla andığını ifade ederek sözlerine başlayan Fidan, "2018-2019 adli yılını milletimize ve ülkemize toplumsal barış getirmesi dileğiyle açıyorum. Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da cumhuriyet savcılar Türkiye Cumhuriyeti devletinin ulusal ve uluslararası yaralarına, milli güvenliğine anayasal düzenine yönelik her türlüğü girişimin soruşturmalarını emniyet ve jandarma ile koordineli bir şekilde yürütmekte ve sorumlularını mahkeme karşısına çıkarmaktadır. Bu kapsamda; Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenin siyasal birliğinin ve toprak bütünlüğünün hedef alındığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, Başsavcılığımız nezdinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, FSM köprüsünün İstanbul Borsası'nın Vatan Caddesi'nin Bayrampaşa Çevik Kuvveti yerleşkesinin Acıbadem Türk Telekom binasının işgali davaları olmak üzere 41 kamu davası açılmıştır. Açılan bu davalardan 34'ü karara bağlanmış, çoğunluğu üst rütbeli 789 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve diğer hürriyeti bağlayıcı cezalara çarptırılmıştır. Darbe girişimine katıldığı tespit edilen SAT Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Kuleli Askeri Lisesi, Kara Havacılık ve Hava Harp Okulu sanıklar ile Atatürk Havalimanı'nın işgaline katılan sanıkları hakkında açılan davaların görülmesine devam edilmektedir. Bununla birlikte çok sayıda şüpheli hakkında cumhuriyet savcılıklarımız tarafından yürütülmektedir" dedi.

"KANUNLAR NETİCESİNDE BELİRLENMİŞ RESMİ HİYERARŞİSİNE BAĞLILIK HER TÜRLÜ BAĞLILIK VE SADAKATİN ÜSTÜNDEDİR"

Başsavcı Fidan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı; "Millet olarak son dönemde yaşadığımız acı tecrübeler açıkça göstermiştir ki; Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasasına ve yasalarına yetki sorumluğu kanunlar neticesinde belirlenmiş resmi hiyerarşisine bağlılık her türlü bağlılık ve sadakatin üstündedir. Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Yargısal anlamda hiçbir anlamda hiyerarşi ilişki içerisinde değildir ve olmamalıdır. Karar sürecinde yasaların yanında kendilerini bağlayan hür ve tertemiz vicdanlarıdır."

Başsavcı Fidan'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri ve misafirler İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen kokteylde ağırlandı.