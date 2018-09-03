Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen eğitiminde çok daha iyi yetişmiş bireylerin sistemimize girmesi için çok büyük çaplı projeler başlatılacağını söyleyerek "Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir paradigma değişikliği içerisinde olduğunu görüyorsunuz" açıklamasında bulundu.

BAKAN SELÇUK'UN AÇIKLAMASINDAN ÖNE ÇIKAN KISIMLAR ŞU ŞEKİLDE:,

Öğretmen eğitiminde çok daha iyi yetişmiş bireylerin sistemimize girmesi için çok büyük çaplı projeler başlatacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir paradigma değişikliği içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Bizim dünyaya teklifimiz ne olacak? Bunun arayışı içerisindeyiz. Bütün kelimelerimizi gözden geçirmeliyiz. Bu anlamda okullarımızı da dönüştürmemiz lazım.