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: Milli Eğitim Bakanı 'tan flaş açıklamalar

: Milli Eğitim Bakanı önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir paradigma değişikliği içerisinde olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Bütün kelimelerimizi gözden geçirmeliyiz. Bu anlamda okullarımızı da dönüştürmemiz lazım" sözlerini kullandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 10:51 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 11:08
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar

haberi... Milli Eğitim Bakanı , öğretmen eğitiminde çok daha iyi yetişmiş bireylerin sistemimize girmesi için çok büyük çaplı projeler başlatılacağını söyleyerek "Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir paradigma değişikliği içerisinde olduğunu görüyorsunuz" açıklamasında bulundu.

BAKAN SELÇUK'UN AÇIKLAMASINDAN ÖNE ÇIKAN KISIMLAR ŞU ŞEKİLDE:,

Öğretmen eğitiminde çok daha iyi yetişmiş bireylerin sistemimize girmesi için çok büyük çaplı projeler başlatacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir paradigma değişikliği içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Bizim dünyaya teklifimiz ne olacak? Bunun arayışı içerisindeyiz. Bütün kelimelerimizi gözden geçirmeliyiz. Bu anlamda okullarımızı da dönüştürmemiz lazım.

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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar
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