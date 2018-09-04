CHP’de 28 Şubat ruhu hortladı

CHP
eğitimde yine 28 Şubat
ruhunun canlandırılması önerisi getirdi. CHP'nin seçim beyannamelerinde yer alan 1+8+4 önerisini dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya bir kez daha gündeme getirdi. Kaya Meclis'te yaptığı basın toplantısında "En kısa zamanda 4+4+4 sisteminden vazgeçmemiz lazım. Yerine bir yıl okul öncesi sekiz yıl kesintisiz temel eğitim ve 4 yıl orta öğretim olmak üzere eğitim sistemimizi 1+8+4 modeliyle yeniden yapılandırmamız gerekir" dedi. Eğitimciler ise CHP'nin teklifiyle iglili "28 Şubat döneminde din eğitimi gerekçesiyle meslek liselerine vurulan darbeyi hortlatma girişimi. 28 Şubat döneminin yasakçı zihniyetinin tezahürüdür. 1+8+4 uygulaması 28 Şubat'ın hortlatılma girişimidir" dedi. ANKARA