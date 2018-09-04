Deniz Kuvvetleri’nde ankesör operasyonu

Ankara
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merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı ile Sahil Güvenlik
Komutanlığı personeline yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile kontörlü ve ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatları tespit edilen 8'i muvazzaf olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara, İstanbul
, İzmir
, Bursa
, Samsun
, Aydın, Çanakkale
ve Bartın
'da düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Açıklamada, şüphelilerden 8'inin aktif görevde olduğu belirtildi. 8 ASKER TUTUKLANDI
Balıkesir merkezli 8 il ve KKTC'de, terör örgütü FETÖ/ PDY'ye yönelik operasyonda da gözaltına alınan aralarında bir binbaşı ve bir teğmenin de bulunduğu 15 askerden 8'i tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden periyodik aralıklarla görüşme yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 27 Ağustos'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan bir binbaşı, bir teğmen ve 13 astsubayın emniyetteki sorguları tamamlandı. Adliyeye sevk edilen
15 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Ankara, Konya, Hatay ve Amasya ile KKTC'de 27 Ağustos'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda halen görevde olan biri binbaşı, biri teğmen, 13'ü astsubay olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.