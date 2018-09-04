Egemenliğimize saygı duyun

Yeni Adli Yıl Açılış Töreni dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Törende konuşan Yargıtay Başkanı İsmail Cirit ABD'nin Papaz Brunson ile ilgili tehditlerine hukuki dille yanıt verdi:
Bir yabancı devlet vatandaşının tutuklanması ve yargılanmasına ilişkin kararları verecek tek ve mutlak güç yargı, yetkisini Türk milleti adına kullanan bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ideallerini yaşatma ve yüceltme iddiasını taşıyan yabancı devletlerin de öncelikle uluslararası hukukça korunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğine saygı duyması gerekir. Çağdaş demokrasilerin ve devletler hukukunun en temel ilkelerinden biri olan bu gerçeğin kaba güç kullanılarak ters yüz edilmeye çalışılması, insan haklarının zayıflamasına neden olur. FETÖ
'nün yargıda kendini iyice hissettirdiği son 10 yıllık süreç, hem toplumda hem de yargı mensuplarında ciddi bir travmaya neden olmuştur.
Aksayan kamu hizmeti halkın devlete olan güvenini zedelerken, FETÖ tarafından yürütülen hukuksuzlukların bir kısmının hakim ve savcıların hukuku bir silah gibi kullanarak gerçekleştirmesi de toplumun yargıya olan güven algısında sorunlara neden olmuştur.
Devletin kurumlarına güvensizlik, uluslar arası alanda yaşanan güven ve itibar kayıpları oldukça zorlu ve titiz bir yenilenme sürecini gerektirmektedir.
Yüksek mahkemeler birbirleriyle aynı seviyede olup yüksek yargı üyeleri ile yüksek mahkeme personeli arasında özlük hakları bakımından bir ayrım yapılması adalet ve hakkaniyet esaslarına uygun düşmemektedir.
Yargıtay üyelerinin maaşları ile emeklilik aylıklarının iyileştirilmesi ile Yargıtay personelinin özellikle emeklilikteki mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla ek göstergelerinin 3 bin 600 olarak düzenlenmesi isabetli olacaktır.
Yargıtay'daki daire sayısının ve üye sayısının arttırılmasının hatta bölge adliye mahkemelerinin (istinaf) faaliyete geçmesinin iş yükü sorununu geçmişte halledemediği gibi bugün de tam olarak halledemeyeceğini iyi anlamamız gerekmektedir. İş yükü sorunu ancak mahkemelere intikal eden uyuşmazlık sayısının azaltılması ile çözülebilir.
Devlet, vatandaşı ile olan uyuşmazlıklarını çağdaş usullerle ve barışçı barışçı bir şekilde çözmenin yollarını bulmalıdır. 34 DAVADA 789 DARBECİYE HAPİS CEZASI VERİLDİ
Yeni adli yıl açılışı nedeniyle İstanbul Adliyesi'nde de tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin
, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu
ile hâkimler, savcılar ve adliye ile terör örgütü DHKP-C üyelerince 2015'te şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz
'ın babası Hakkı Kiraz
katıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan törende bir konuşma yaptı. Fidan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili İstanbul'da 41 dava açıldığını belirtti. Bu davalardan 34'ünün ağır ceza mahkemelerince karara bağlandığını anlatan Fidan çoğunluğu üst rütbeli 789 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet ve çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldığını kaydetti.