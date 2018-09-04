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İHL öğrencilerini de tek tek fişlemişler

’de devam eden davasında yargılanan çiftin, yazışmalarından lisesi öğrencilerini fişledikleri ortaya çıktı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018
İHL öğrencilerini de tek tek fişlemişler
'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne () ilişkin davada yargılanan çiftin, yazışmalarından lisesi öğrencilerini fişledikleri ortaya çıktı. Kırşehir 'ndeki duruşmaya örgütün kentteki öğrenci işlerinden sorumlu oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar K.A. ile kocası Y.E.A. ve avukatları katıldı. "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan sanıklara kullandıkları telefonlarda tespit edilen ByLock mesaj içerikleri soruldu. Sanıklar K.A. ve Y.E.A, mesaj içeriklerinin kendilerine ait olmadığını ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme başkanının, "ByLock içeriklerinde babanın 2016 yılında karaciğer yetmezliğinden 'de yoğun bakıma kaldırıldığı, senin de yanında kaldığın yazıyor, bu bilgiler de mi yanlış?" sorusu üzerine K.A, babasının rahatsızlığının doğru olduğunu ancak içeriklerin kendisine ait olmadığını iddia etti. Sanıkların yüzlerine okunan örgüt yöneticileriyle yazışmalarında kullandıkları ifadeler dikkati çekti. Örgütün "büyük talebe mesulü" oldukları, "Büşra" ve "Yakup" kod adlarını kullandıkları iddia edilen K.A. ve Y.E.A'nın, ByLock üzerinden üst birimleriyle yaptıkları yazışmalarda, kentteki imam hatip liselerinde okuyan kız ve erkek öğrencilerin kimlik numaralarının yanı sıra isimlerinin yanlarına "bize yakın", "bize uzak", "ailesi evine almadı", "ailesi sıcak karşıladı", "müspet", "menfi" şeklinde ifadeler yazdıkları belirtildi. K.A'nın yazışmalarında kamplara götürdüğü imam hatip lisesi öğrencileriyle ilgili hazırladığı raporların da yer aldığı kaydedildi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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İHL öğrencilerini de tek tek fişlemişler
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