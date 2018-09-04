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Kahreden veda

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Kahreden veda
'da ticari aracın çarptığı 3 motorcu arkadaştan 'ın dedesi tarafından büyütüldüğü, Kurt'un da 1,5 ay sonra ikinci kez baba olacağı öğrenildi. Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı yöne geçen aracın 3 motosiklete çarpmasıyla meydana gelen da ölen 7 kişiden, motosikletlerde ölen Fatih Sivrikaya (28), Gökhan Çodar (34) ve Yunus Emre Kurt (35) da 'de toprağa verildi. Sivrikaya'nın cenaze törenine, dünya şampiyonu motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da katıldı.

İKİNCİ KEZ BABA OLACAKTI
Gökhan Çodar'ın (34) dedesi tarafından büyütüldüğü, Kurt'un da 1,5 ay sonra ikinci kez baba olacağı öğrenildi. Kaza sırasında hafif ticari araçta ölen Gülcan Morkoç Arslanbaş, Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç Abuhan ve Gülsüm Morkoç'ın da son yolcuklarına uğurlandığı öğrenildi. Diğer taraftan yine önceki gün 'in Oğuzeli ilçesinde 8 mevsimlik işçisinin öldüğü kazanın ardından, hayatını kaybedenlerin otopsileri tamamlandı. Cenazelerin ailelere teslim edildiği öğrenildi.
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Kahreden veda
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