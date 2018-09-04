Kahreden veda

Sakarya
'da ticari aracın çarptığı 3 motorcu arkadaştan Gökhan Çodar
'ın dedesi tarafından büyütüldüğü, Kurt'un da 1,5 ay sonra ikinci kez baba olacağı öğrenildi. Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı yöne geçen hafif ticari
aracın 3 motosiklete çarpmasıyla meydana gelen kaza
da ölen 7 kişiden, motosikletlerde ölen Fatih Sivrikaya (28), Gökhan Çodar (34) ve Yunus Emre Kurt (35) da Düzce
'de toprağa verildi. Sivrikaya'nın cenaze törenine, dünya şampiyonu motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da katıldı. İKİNCİ KEZ BABA OLACAKTI
Gökhan Çodar'ın (34) dedesi tarafından büyütüldüğü, Kurt'un da 1,5 ay sonra ikinci kez baba olacağı öğrenildi. Kaza sırasında hafif ticari araçta ölen Gülcan Morkoç Arslanbaş, Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç Abuhan ve Gülsüm Morkoç'ın da son yolcuklarına uğurlandığı öğrenildi. Diğer taraftan yine önceki gün Gaziantep
'in Oğuzeli ilçesinde 8 mevsimlik işçisinin öldüğü kazanın ardından, hayatını kaybedenlerin otopsileri tamamlandı. Cenazelerin ailelere teslim edildiği öğrenildi.