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Mizah dergisi sahibi Çağın Türker’i öldüren zanlı tutuklandı

Karaköy'de bir balık restoranında çıkan tartışma sonucu attığı yumrukla mizah dergisi sahibi Çağın Türker'in ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 23:33 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 23:42
Mizah dergisi sahibi Çağın Türker’i öldüren zanlı tutuklandı

Beyoğlu Karaköy'de geçtiğimiz cumartesi gecesi, kız arkadaşının da içinde olduğu arkadaş grubuyla bir balık restoranına gelen mizah dergisi sahibi ve ünlü senarist Çağın Türker, çıkan kavga sonucu yediği yumruk darbesiyle başını yere vurarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin alınmasının ardından emniyetten serbest bırakılırken katil zanlısı Yusuf Ş. Çağlayan'daki Adliyesine sevk edilmişti.

Burada savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Yusuf Ş., "Kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek " suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Mizah dergisi sahibi Çağın Türker’i öldüren zanlı tutuklandı
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