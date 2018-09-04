SİHA’lar gördü jandarma vurdu

Diyarbakır Hazro
ilçesi Çitlibahçe Mahallesi'nde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen SİHA destekli operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne mensup iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin; PKK/KCK terör örgütüne 2010 yılında katılan ve terör örgütü içerisinde Diyarbakır, Bingöl, Batman
, Elazığ
, Bitlis, Muş
illeri sözde Orta Saha Maliye
/Cephane Birimi Sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL ödüllü yeşil kategoride yer alan, Haki/Hakkı kod adlı Deniz Yüksel
olduğu tespit edildi. SOKAKTAN KIRSALA
Terörist, 2005 yılında Mardin'de Sokak eylemleri ile terör örgütü faaliyetlerine başladı. 2010 yılında ise terör örgütünün Kuzey Irak'taki kamplarına giderek örgüte fiilen katıldı. Şehirlerdeki milis gençlik ve sözde YPS yapılanmasından sorumlu oldu. Ardından Diyarbakır, Bingöl, Batman, Elazığ, Bitlis, Muş illerinde sözde Halkla İlişkiler Sorumluluğu yaptı. Son olarak da bu illeri kapsayan bölgede sözde Maliye/Cephane Sorumlusu oldu. 11 SUÇ KAYDI VARDI
Teröristin; Diyarbakır Lice Kutlu Mahallesi Kerpiçören mezrasında ikamet eden 3 şahsın, 14 Temmuz 2017 günü kaçırılarak ölümle tehdit edilmesi ve 15 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe mahalleleri arasında bulunan karayolu üzerinde, 2 vatandaşın elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi. Teröristin, terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte bilerek isteyerek yardım etmek, görevi yaptırmamak için direnme olmak üzere toplam 11 suçtan arama kaydı bulunuyor. Çukur barikat stratejisi döneminde şehir merkezinde yapılan tüm eylemlerde talimatı veren şahıslar arasında yer alan terörist, şehir merkezlerinde sözde YPS birimleri kurmaya yönelik faaliyetler yürütüyordu. BOMBA DÖŞERKEN ÖLDÜRÜLDÜLER
Hakkarı'de yola el yapımı patlayıcı tuzaklamaya çalışan PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Ceylanlı köyü Gelinli mezrası bölgesinde, Çukurca-Hakkâri karayolundaki menfeze el yapımı patlayıcı yerleştirmeye çalışan PKK'lı 3 terörist Silahlı İnsansız Hava Aracı
(SİHA) ile tespit edildi. Teröristlerden ikisi İl Jandarma Komutanlığına ait "kobra" aracı ile yapılan atışla etkisiz hale getirildi. Kaçmaya çalışan bir terörist de SİHA ile vurularak yaralandı. Yaralı terörist kaçıp saklandığı bir mağarada güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi. Diyarbakır Lice ve Hozro ilçelerinde ise 6 köyde ise teröristlere yönelik operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. KIRMIZI LISTEDEKI TERÖRIST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Hakkarı'nın Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda, aranan teröristler listesinde yer alan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu "Bager Andok" kod adlı Fatih Özden etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyakalar bölgesindeki operasyonda, kırmızı listede bulunan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu "Bager Andok" kod adlı Fatih Özden'in etkisiz hale getirildiği belirtildi. GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST TESLİM OLDU
PKK /KCK Terör Örgütü'nün kırsal alanında faaliyet yürütmekte iken örgütten kaçarak Irak KDP güçlerine teslim olan 4 erkek terörist, TSK/Özel Kuvvetler Komutanlığı'nca dün Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Teslim olan teröristlerden Adıl kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı ve 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde "Gri kategoride" olduğu belirlendi.