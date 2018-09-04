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Son dakika: Türk komutandan yakalanan e son uyarı! Akıllı durmazsan...

Şırnak'taki operasyonda sağ olarak yakalanan lerin görüntüleri ilk kez yayınladı.

Giriş Tarihi: 4.9.2018 14:53

Son zamanlarda güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla darbe üzerine darbe alan 'da çok önemli isimler birer birer etkisiz hale getirilirken, örgütün sözde yöneticileri de teslim olmaya devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarının ardından kimi operasyonlarda bazı PKK'lılar da sağ olarak ele geçiriliyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi Çukuryayla mevkinde 25 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda 1'i sözde yönetici 2 PKK'lı sağ olarak ele geçirilmişti. Görüntülerde Türk komutanın PKK'lı teröristlere 'Artık canın bize emanet. Bundan sonrası vatanın, milletin yapacağı iş' dediği duyuluyor.

"AKILLI DURMAZSANIZ..."

O ana ait görüntülerde PKK'lı teröristleri teslim alan komutanın yaptığı konuşma örgüte adeta insanlık dersi veriyor.

Komutanın, PKK'lı teröristlere, "Bundan sonra canın bize emanet. Bundan sonrası vatanın, milletin yapacağı iş. Akıllı durursanız ateş kullanmayız, akıllı durmazsanız yapacak bir şey yok, görevimizi yerine getiririz" dediği görülüyor.

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Son dakika: Türk komutandan yakalanan teröriste son uyarı! Akıllı durmazsan...
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