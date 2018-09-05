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12 ilde 68 gözaltı 6 tutuklama

Giriş Tarihi: 5.9.2018
YURT genelinde FETÖ operasyonları dün de sürdü. İşte il il yaşananlar:
ANKARA: FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleştikleri belirlenen Jandarma Genel Komutanlığı personeli 25 muvazzaf üsteğmenden 23'ü yakalanarak gözaltına alındı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.
MALATYA: Malatya merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
AntalyaLYA: merkezli 4 ildeki FETÖ perasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.
BURSA FETÖ operasyonunda, mesleklerinden ihraç edilmiş 25 polis gözaltına alındı.
ADANA: Kozan'da ByLock kullanıcısı bir kadın tutuklandı.
TEKİRDAĞ: Çorlu'da Jandarma Komutanı Üsteğmen Selim Ö., gözaltına alındı.
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12 ilde 68 gözaltı 6 tutuklama
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