Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması

ABD Büyükelçiliği'nden açıklaması

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinden, ABD Temsilcisi James Jeffrey'in Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama yapıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 21:08 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 01:41
ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması
ABD Büyükelçiliğinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD Dışişleri Bakanı tarafından kısa süre önce atanan Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ve Suriye ve Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Özel Elçi Joel Rayburn, yeni görevlerini ele almak ve Suriye krizinin BMGK'nin 2254 sayılı kararı uyarınca çözülmesi konusunda ABD ile Türkiye arasında süregelen işbirliğinin önemini vurgulamak amacıyla Türk muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Büyükelçi Jeffrey, ABD'nin Suriye rejiminin 'e yönelik bir askeri saldırısının Suriye'deki krizi tırmandırarak insani yardım kuruluşu çalışanlarının ve Suriye sivillerinin hayatlarını tehlikeye atacağı, sivil altyapıyı tahrip edeceği, Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması ihtimali riske atacağı, teröre desteği arttıracağı ve bölgesel istikrara zarar vereceği yönündeki görüşünü yenilemiştir. Jeffrey, Suriye krizinin mağdurlarına gösterdikleri şefkatli yaklaşımdan ötürü Türk Hükümeti ve halkına takdirlerini sunmuştur" denildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN