Bedirhan bebeğin intikamı alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Balkayalar Dağı'na 2 Eylül günü düzenlenen hava harekatında 4 milyonluk para ödüllü kırmızı listede aranan Bager Andok kod adlı Fatih Özden (48) ve 6 terörist etkisiz hale getirildi. Örgütün sözde Zagros Saha sorumlusu olduğu belirlenen terörist Özden'in öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarına SABAH ulaştı. Teröristin kullandığı telsiz sinyalinden bulunduğu yer tespit edildi. Lazerle nokta işaretlemesi yapıldıktan sonra 2 F-16 uçağının gerçekleştirdiği hava harekâtıyla Özden ve korumaları etkisiz hale getirildi.

KATLETTİLER

Terörist Fatih Özden'in 31 Temmuz günü Yüksekova'da astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden dönerken teröristlerin yola yerleştirdiği uzaktan kumandalı bombanın patlaması sonucubebeği Mustafa Bedirhan ile birlikte hayatını kaybeden Nurcan Karakaya'nın (25) şehit olduğu saldırının planlayıcısı ve talimatını veren terörist olduğu öğrenildi. Terör örgütünün silahlı kanadı HPG'nin de sözde komuta konseyi üyesi olan terörist 25 yıldan beri örgütün dağ kadrosundaydı. Bitlis nüfusuna kayıtlı terörist Özden hakkında 47 ayrı silahlı ve bombalı saldırılarda güvenlik güçleri başta olmak üzere kadın ve çocukların da bulunduğu 62 kişinin ölüm emrini vermekten hakkında arama kararı bulunuyordu. Terörist Fatih Özden'in talimatını verdiğini diğer saldırılar ise şöyle:

22 Ağustos 2014 günü Bitlis'in Tatvan İlçesinde MHP İl Genel Meclis Üyesi emekli gemi kaptanı 75 yaşındaki Tello Uçak'ın öldürülmesi.

27 Eylül 2011 günü Batman'ın Yavuz Selim Mahallesi'nde polis aracına ateş açılarak 3 polisin yaralandığı olayda sivil bir aracın da uzun namlulu silahlarla taranarak 8 aylık hamile Mizgin Doru adlı kadın ile karnındaki bebeği ve 4 yaşındaki kızı Sultan'ın öldürüldüğü saldırı.

Batman'ın Hasankeyf İlçesinde 1 Ağustos 2010'da yola mayın döşenmesi sonucu Raman aşiretinden Demirlipınar Köyü muhtarı ve İHD Şube Başkanı Sadi Özdemir, ağabeyi kapatılan BDP'nin eski yöneticilerinden Salih Özdemir ile kardeşleri Sofi Özdemir ve Batman Barosu'nun eski Başkanı Avukat Sedat Özevin'in içinde bulunduğu araca yönelik bombalı saldırı sonucu 4'ünün de hayatını kaybettiği saldırı.

13 Temmuz 2006'da Bitlis'in İçgedik Köyü'nde zırhlı askeri araca bombalı saldırıda 5 askerin şehit düştüğü saldırı.

ANNE VE OĞLUNU KATLETTİLER

Astsubay eşini ziyaretten dönen anne Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık oğlu Bedirhan, geçen yıl hainlerin patlattığı mayınla hayatını kaybetmişti.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

IRAK'IN kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtında, silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabında yer alan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine dün düzenlenen hava harekâtında sınır birliklerine ve üs bölgelere saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

GRI KATEGORIDEKI TERÖRIST TESLIM OLDU

TERÖR örgütü PKK/ KCK'dan kaçarak Irak güvenlik güçlerine teslim olan 4 terörist, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Teröristlerden birinin 300 bin lira ödülle "Terörden Arananlar Listesi"nde "gri" kategoride yer alan "Adıl" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu olduğu belirlendi.

MÜHİMMATLARI ELE GEÇİRİLDİ

VAN'DA önceki ihbar üzerine Edremit İlçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde bulunan bir dere yatağında arama yapan güvenlik güçleri, 4 Kalaşnikof tüfek, bir RPK-74 makineli tüfek, 2 Kalaşnikof şarjörü ve 3 el bombası ele geçirdi. PKK'ya ait olduğu belirlenen silahlar, incelemeye alındı.