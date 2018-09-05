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üzerinden çirkin manipülasyon

ASLIŞAH SARITAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018
Bilal Erdoğan üzerinden çirkin manipülasyon

BAŞKAN 'ın Kırgizistan ziyaretinde heyette Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı 'ın yer alması üzerinden manipülasyon yapılmak istendi. Genel Başkan Yardımcısı Twitter'da Bilal Erdoğan'ın hangi sıfatla Kırgızistan'da olduğunu yazarak algı oluşturmak istedi. Oysaki Kırgızistan ziyareti sonucunda 2020 Göçebe Oyunları'nın Türkiye'de gerçekleştirileceği Başkan Erdoğan'ın ve Etnospor Konfederasyonu'nun resmi Twitter sayfalarından acıklandı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Dünya Göçebe Oyunları'na ana sponsor olarak destek veriyor. Konfederasyon Göçebe Oyunları'nın ana sponsoru olarak çalışmalarını sürdürüyor.

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Bilal Erdoğan üzerinden çirkin manipülasyon
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