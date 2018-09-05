Bilal Erdoğan üzerinden çirkin manipülasyon

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgizistan ziyaretinde heyette Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın yer alması üzerinden manipülasyon yapılmak istendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu Twitter'da Bilal Erdoğan'ın hangi sıfatla Kırgızistan'da olduğunu yazarak algı oluşturmak istedi. Oysaki Kırgızistan ziyareti sonucunda 2020 Göçebe Oyunları'nın Türkiye'de gerçekleştirileceği Başkan Erdoğan'ın ve Etnospor Konfederasyonu'nun resmi Twitter sayfalarından acıklandı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Dünya Göçebe Oyunları'na ana sponsor olarak destek veriyor. Konfederasyon Göçebe Oyunları'nın ana sponsoru olarak çalışmalarını sürdürüyor.

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