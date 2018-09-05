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'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

merkezi ile , ve ilçelerindeki bazı alanlar 6 Eylül'den itibaren 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 10:43
Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içerisinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği bildirildi.

Eylemler nedeniyle vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile , ve ilçelerindeki 30 bölgenin 6-20 Eylül tarihleri arasında "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması
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