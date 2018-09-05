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İki kez ölen gazi

’nda kendisinden haber alınamayınca öldü sanılıp mevlit okutulan gazi 88 yaşında hayatını kaybetti. Gazi Aydoğan dün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 5.9.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 10:33
İki kez ölen gazi

'nın Pütürge ilçesine bağlı Doğanyol köyünde 1930'da dünyaya gelen , 21 yaşındayken 'na gitti. Savaşta uçaksavar onbaşı olarak görev yaptı. Bir gün görevdeyken ormanda yolunu kaybetti. Aydoğan'ın arkadaşları Kore'deki görevlerini tamamlayıp memleketine döndü.

Tertipleriyle birlikte geri dönmediği için Aydoğan'ın şehit olduğu düşünüldü. Mevlidi okundu, köyde yas tutuldu. Fakat Kore ormanlarında kaybolan Aydoğan, birliğine dönmeyi başardı. Aylar sonra memleketine dönen Aydoğan, sevinçle karşılandı. Aydoğan, Almanya'ya işçi göçü başladığında 1962'de eşini de alarak Stuttgart'a gitti. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Aydoğan, 30 Ağustos'ta KOAH sebebiyle hayatını kaybetti.

MEMLEKET VASİYETİ

Ömrünün çoğunu Almanya'da geçirse de Aydoğan memleketinde defnedilmek istiyordu. Dün İstanbul, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde Aydoğan için öğlen namazından sonra askeri tören yapıldı. Törene gaziler de katıldı.

SIRRINI YILLAR SONRA ANLATMIŞTI

Kızlarından Nuray Aydoğan, şunları anlattı: "Babam bir ağacın altında uyurken Kore askerlerinin baskın yaptığını, kendisini korumak için Kuzey Koreli bir askeri öldürmek zorunda kaldığını söyledi. Bunu söyledikten sonra, 'Yapmaya mecburdum. Öldürmem lazımdı kızım. Yoksa o beni öldürecekti' dedi. Yıllar sonra bu olayı bize anlatma ihtiyacı duydu. Belli ki bu olay babamı çok üzmüştü."

Hangi ülkenin kaç askeri var?

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İki kez ölen gazi
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