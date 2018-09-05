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askerleri ve muhabirlerini yaraladı

İşgal altındaki 'da yer alan 'ta askerlerinin Filistinlilere müdahalesini takip eden aralarında Anadolu Ajansı () foto muhabirinin de bulunduğu 3 basın mensubu askerler tarafından açılan ateş sonucu yle yaralandı. Öteyandan, sınırında düzenlenen 'nin kararının edildiği gösteriye müdahale eden İsrail askerleri çok sayıda sivili yaraladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 21:38 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 01:43
İsrail askerleri AA ve AFP muhabirlerini yaraladı

'ın batısındaki kasabasında yaşanan olayları takip eden foto muhabiri İsam Rimavi, Fransız haber ajansı () muhabirleri Abbas Mumini ve İngiliz vatandaşı Joe Dyke yle açılan ateş sonucu ayaklarından yaralandı.

İŞGALCİLER SİVİLLERE ATEŞ AÇTI

Yaralı muhabirlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FİLİSTİNLİLERİN ARAZİLERİNİ İŞGAL EDİYORLAR

Yahudi yerleşimcilerin bir süredir yeni yerleşim birimi inşa etmek için Ras Karkar'da Filistinlilere ait araziler üzerinde yol açma çalışmaları yaptığı belirtiliyor. Bu duruma tepki gösteren Filistinliler ile Yahudi yerleşimcileri koruyan askerleri arasında arbede yaşanıyor.

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ABD'Yİ PROTESTO EDEN FİLİSTİNLİLERİ DE YARALADILAR

Bu arada lilerin, 'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna () mali yardımları durdurma kararını ettiği eyleme İsrail askerleri müdahale etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail askerlerinin ABD'nin UNRWA kararını protesto amacıyla Beyt Hanun (Erez) 'nda bir araya gelen Filistinlilere müdahale ettiğini, aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de olduğu 25 kişinin olaylarda yaralandığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.

ULUSLARARASI HUKUK "YASA DIŞI" DİYOR

İsrail, 1967'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve 'te yüzlerce yasa dışı yerleşim birimi oluşturdu. Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'te ise 220 bin yerleşimcinin yaşadığı kaydediliyor.

Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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İsrail askerleri AA ve AFP muhabirlerini yaraladı
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