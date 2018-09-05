Libya vatandaşını böyle gasp ettiler

CHP'LI Beşiktaş Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan 3 kişi Libya vatandaşı Abdelrahman A.'yı tehdit ederek bin 700 dolarına el koydu. Libya vatandaşının şikâyeti üzerine gözaltına alınan zabıta memurları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede zabıta memurları Mesut B., Mustafa A. ve Yücel S.'nin eyleme daha önce karar verdiğine yer verildi. Buna göre, Abdelrahman A.'yı takibe alan memurlar, ATM'de para çeken mağdurun yanına gidip, "kartın kopya" diyerek zabıta binasına getirdi. Binanın mutfağında ise Abdelrahman A.'nın üzerinden bin 700 doları gasp etti. Paraları alan şüpheliler Abdelrahman A.'yı kelepçe takmakla tehdit ederek binadan dışarı attı. Abdelrahman A.'nın polise şikayeti sonrası emniyete getirilen memurlar arasından teşhis edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılıkta üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler Abdelrahman A. ile tuvalet nedeniyle tartışma çıktığını, parasını almadıklarını iddia ettiler. 3 şüpheli, 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

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