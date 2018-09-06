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Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika açıklaması

Tahran'daki zirvesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre zirve toplantısında, Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunması amacıyla, mekanizması bağlamında sahada ve siyasi süreç kapsamında yürütülen ortak çabalar ele alınacak.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 12:00

, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımlarıyla gerçekleşecek olan üçlü zirve toplantısı yarın Tahran'da yapılacak. Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zirve toplantısında, ihtilafına kalıcı çözüm bulunması amacıyla, mekanizması bağlamında sahada ve siyasi süreç kapsamında yürütülen ortak çabalar ele alınacak.

Toplantıda, ikincisi geçtiğimiz Nisan ayında ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşmiş olan üçlü zirvenin ardından meydana gelen gelişmelerin değerlendirilmesi ve ileriye yönelik atılabilecek adımların tespit edilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili ve üçlü temaslarda, İran ve Rusya Federasyonu'yla ikili ilişkilerimizin yanı sıra diğer güncel, bölgesel konuların da ele alınması öngörülüyor.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika Suriye açıklaması
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