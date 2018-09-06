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’nün taktiği her yerde aynı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018
FETÖ’nün taktiği her yerde aynı

Filipinler'deki okullarında faaliyetlerini sürdürüyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın () Filipinler Koordinatörü Yeşim Baktır, "Başkent Manila'da uluslararası nitelikte ilk, orta ve lise bölümünde eğitim adı altında faaliyetlerini sürdüren bir okulları var. Diğer bir okullarının da Mindanao Adası'ndaki Zamboanga bölgesinde olduğunu biliyoruz. Burası yatılı okul ve çok sıkı duvarlarla örülü, korunan bir okul. Filipinli devlet yöneticilerine, nasıl bir tehlike içerdiklerini, bize nasıl zarar verdiklerini, onlara da nasıl zarar verebileceklerini anlatmaya çalışıyoruz. FETÖ'nün hedefinde özellikle politikacıların çocukları var. Özellikle politikacıların çocuklarına ulaşarak, onlara imkan ve burslar sağlayarak öğrenci almaya devam ediyorlar" dedi.

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FETÖ’nün taktiği her yerde aynı
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