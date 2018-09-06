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listeden bir isim daha yakalandı

Terörden Arananlar Listesi'nde kategoride 300 bin lira ödülle aranan Nurettin Canan yapılan operasyonda yakalandı.

AA İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 20:27 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 20:43
Gri listeden bir isim daha yakalandı
İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinde kategoride 300 bin TL ödülle aranan Nurettin Canan isimli in yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK Terör Örgütü içerisinde milislik faaliyeti yapan, terörden arananlar listesinde gri kategoride 300 bin TL ödülle aranan Nurettin Canan isimli terörist Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliğinin yaptığı çalışmalar sonucu yapılan operasyonda yakalanmıştır" denildi.
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Gri listeden bir isim daha yakalandı
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