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Son dakika: 'dan sınırda ya karşı önlem

ekipleri olası ya karşı Cilvegözü Sınır Kapısı'nın tarafındaki tampon bölgede konuşlandı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 11:55 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 12:17
Son dakika: AFAD'dan sınırda kimyasal saldırıya karşı önlem

'ın Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN) ekipleri sınırındaki tampon bölgede olası bir ya karşı konuşlandı.
AFAD'a bağlı KBRN ekipleri, arındırma ve keşif araçları ile gaz ölçüm cihazlarıyla birlikte olası bir kimyasal saldırı ihtimaline karşı Cilvegözü Sınırı Kapısı'nın Suriye tarafındaki tampon bölgede konuşlandı.

Olası bir saldırıya maruz kalan Suriyelilere müdahale etmek için tüm teçhizatlarıyla hazır bekleyen ekipler, 'e gerçekleştirilecek kimyasal saldırılardan etkilenen sivilleri, kurulan çadırlarda müdahalelerden geçirecek.

Tampon bölgede dekontaminasyon araçları ile çevre kirlilikten arındırılırken, ekipler 24 saat görev başında olacak.

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Son dakika: AFAD'dan sınırda kimyasal saldırıya karşı önlem
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