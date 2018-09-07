Giresun'da uyuşturucu operasyonu

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarının devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, Görele'nin Seferli köyü Karadere mevkiinde E.T.'ye ait fındık bahçesinde, M.A. ve D.A. isimli kardeşlerin kenevir ekmek suretiyle uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı ihbarı üzerine Görele İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.



Operasyon sonucunda, M.A. ve D.A.'nın bahçede odun kesimi yaparken yakalandığının ifade edildiği açıklamada, "Yapılan aramada; bahçede kurutulmak için yere serilmiş ve evin deposunda çuvallar içerisinde bulunan toplam 26 kilo 900 gram kubar esrar, 81 kök kenevir bitkisi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Y.A. ve oğulları B.A., D.A. ve M.A. isimli şahıslar gözaltına alınarak adli tahkikata başlanılmıştır." denildi.

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