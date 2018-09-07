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Öldürülen terörist, savcı ’ın katili çıktı

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018
'de 30 Temmuz'da öldürülen 10 teröristten birinin, kırmızı listede aranan, örgütün sözde Dersim saha sorumlusu kod adlı olduğu belirlendi. Terörist Çetiner'in 'nın Doğubayazıt ilçesinde Cumhuriyet savcısı 'ın şehit edildiği hain suikastın emir ve talimatını verdiği ortaya çıktı. Tunceli Valiliği de teröristin 14 saldırının faili olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise teröristin kimliğinin DNA testi ile belirlendiğini duyurdu. Çetin Dambat kod adlı terörist Musa Çetiner, Ağrı, , ve Tunceli kırsalında düzenlenen terör saldırılarında 52 kişinin öldürülmesinden dolayı aranıyordu. Öte yandan, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan 'lı terörist Nurettin Canan, 'de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
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Öldürülen terörist, savcı Hakan Kılıç’ın katili çıktı
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