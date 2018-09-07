Öldürülen terörist, savcı Hakan Kılıç’ın katili çıktı

Tunceli
'de
30 Temmuz'da öldürülen 10 teröristten birinin, kırmızı listede aranan, örgütün sözde Dersim saha sorumlusu Çetin Dambat
kod adlı Musa Çetiner
olduğu belirlendi. Terörist Çetiner'in Ağrı
'nın Doğubayazıt ilçesinde Cumhuriyet savcısı Hakan Kılıç
'ın şehit edildiği hain suikastın emir ve talimatını verdiği ortaya çıktı. Tunceli Valiliği de teröristin 14 saldırının faili olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise teröristin kimliğinin DNA testi ile belirlendiğini duyurdu. Çetin Dambat kod adlı terörist Musa Çetiner, Ağrı, Van
, Muş
ve Tunceli kırsalında düzenlenen terör saldırılarında 52 kişinin öldürülmesinden dolayı aranıyordu. Öte yandan, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan PKK
'lı terörist Nurettin Canan, Hakkari
'de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.